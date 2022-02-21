В Балакове Саратовской области после тяжёлой болезни скончался почётный гражданин Балаковского и Ивантеевского районов, Заслуженный врач России Сергей Калинин.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Саратовской области, 86-летний Сергей Андреевич, в течение 60 лет (!) работавший практикующим хирургом, из которых 56 – в городской клинической больнице Балакова, был автором множества научных трудов, известных в том числе за рубежом.

Сергей Калинин практически с самого основания возглавлял хирургический блок Балаковской больницы, а позже являлся Главным хирургом города.

На его счету — тысячи спасенных жизней, а также уникальных операций. В условиях районного центра в начале 2000-х годов Сергей Калинин, например, провел пациентке пластику пищевода, с успехом заменив больной поражённый участок органа.

Доктора Калинина, выросшего в многодетной семье, всегда отличали помимо профессионализма огромное жизнелюбие, позитивный настрой, несмотря на тяготы судьбы (Сергей Андреевич потерял единственного сына, портрет которого всегда был с ним в его рабочем кабинете), неравнодушие к чужой беде, гостеприимство, любовь к литературе, музыке, вообще искусству. Он был всесторонне развитым человеком, интересным собеседником и наставником. Умел найти общий язык с любым человеком — от пациента до члена федерального правительства.

Один из секретов его долголетия, в том числе профессионального, — поддерживать свой организм в хорошей форме. Доктор Калинин всегда ходил пешком, в том числе и на работу, хотя имел возможность ездить на личном транспорте. «Ходьба оживляет ум», — говорил он.

Редакция интернет-издания «Новости Саратова» выражает искренние соболезнования родным и близким Калинина Сергея Андреевича.

Прощание с доктором состоится сегодня, 21 февраля с 13:00 до 14:00 в траурном зале городской клинической больницы. ⠀