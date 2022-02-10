Суд признал 43-летнего мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего, покушении на мошенничество и кражах. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

24 апреля 43-летний мужчина находился вместе с 46–летним приятелем в своей квартире, расположенной в многоэтажке по улице 22 Партсъезда во Ртищеве. Мужчины выпивали, потом между ними завязалась ссора. Она переросла в драку, где злоумышленник использовал табуретку в качестве оружия и до смерти забил друга. После этого он позвонил знакомой последнего и, представившись сотрудником полиции, потребовал перевести ему 5000 рублей под надуманным предлогом не привлечения потерпевшего к ответственности. Однако последняя отказалась.

Тогда мужчина похитил телефон и банковскую карту потерпевшего, которой расплатился за покупки.

Судом мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остальной части наказания – в исправительной колонии особого режима.