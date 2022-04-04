Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Ленинского района Саратова, обвиняемого в смерти своей супруги. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Так, ночью 25 января, в доме по улице 6-й Базальтовый проезд 51-летний мужчина разозлился на свою супругу и не менее восьми раз ударил ее ногами в область тела. На следующее утро он вызвал бригаду скорой помощи. Через несколько дней от полученных травм 54-летняя женщина скончалась в больнице.

Обвиняемого заключили под стражу, а дело направили для рассмотрения в суд.