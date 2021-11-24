Суд признал виновным 36-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

30 ноября 2020 года в квартире дома по проезду Энергетиков Саратова, 37-летняя хозяйка выпивала со своим сожителем. В ходе застолья мужчина посчитал, что женщина выпила слишком много.

Он начал избивать ее руками и ногами. На следующий день состояние женщины ухудшилось. Сожитель вызвал «скорую». В бессознательном состоянии потерпевшую госпитализировали в больницу, где ей сделали операцию. 3 декабря 2020 года, не приходя в сознание, она скончалась.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.