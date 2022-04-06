В Балакове завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего мужчины в избиении и смерти своей жены. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Известно, что 27 ноября прошлого года 33-летний мужчина вместе с приятелем находился в одном из баров. Вечером он не смог дозвониться до своей 32-летней супруги, которая планировала съездить в одно из ближайших сел. Разозлившись, мужчина добрался с приятелем до Натальино, нашел супругу и стал ее избивать.

Уже по пути домой в такси он вновь начал избивать жену. Когда женщина почувствовала себя плохо, ей вызвали бригаду скорой помощи. Тяжесть повреждений оказалась не совместимой с жизнью. Пострадавшая скончалась 29 ноября прошлого года из-за тупой травмы головы.

Обвиняемого заключили под стражу. Мужчина не признал свою вину, но следственным органом собраны достаточные доказательства совершенного им преступления. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.