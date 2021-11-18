Прокуратура Саратовской области в суде поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Балашова. Он признан виновным в применении насилия к сотруднику полиции, сообщают в ведомстве.

28 августа сотрудники полиции, патрулирующие улицы, заметили пьяного мужчину. Злоумышленник был задержан, но, не желая подчиняться полицейским, ударил одного из них по рукам, после чего стал толкать и оскорблять его, а затем, схватив полицейского за шею, прижал его к стене дома.

Подсудимый свою вину в совершении указанного преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.