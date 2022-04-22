Инспектору ДПС продлили домашний арест за превышение должностных полномочий и применения насилия в отношении потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе Саратовского областного суда.

По словам ведомства, 26 октября прошло года сотрудник ДПС Михеев остановил автомобиль с пьяным водителем. Инспектор превысил свои должностные полномочия и избил пассажира автомобиля.

13 декабря прошлого Михеева задержали. 1 апреля текущего года суд решил продлить наказание в виде домашнего ареста на один месяц. Причиной этому стала невозможность закончить расследование в установленный срок.

По словам ведомства, на это повлиял и сам Михеев, подделывая документы и оказывая психологическое давление на свидетелей и потерпевшего.

Сторона защиты попыталась оспорить решение, но суд оставил наказание без изменения.