Сегодня, 7 апреля, депутаты собрания Питерского района избрали нового главу — Алексея Рябова.

Он был приведен к присяге и вступил в должность.

Сергей Егоров, министр труда и социальной защиты области, и министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин поздравили Алексея Рябова с избранием и пожелали успехов в развитии отныне возглавляемого им района.

— Совместная работа с депутатами, сельскими главами и жителями каждого из населенных пунктов будет залогом успеха в социально-экономическом развитии Питерского района. Успешное решение таких задач, как реализация национальных проектов, проектов регионального уровня, поручений Президента и Губернатора области возможно только с широким обсуждением важнейших вопросов развития района. Желаю успеха в новой работе, — добавил Сергей Зюзин.

Министерство по делам территориальных образований области