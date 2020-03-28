28 марта делегаты XXXII Внеочередной Конференции регионального отделения партии «Яблоко» выбрали нового председателя реготделения. Им стала Свердлова Ксения Александровна.

Заместителями председателя выбраны Илья Козляков и Фёдор Демьянчук.

Ксения Свердлова родилась в 1991 году в Марксе. В 2008 году окончила среднюю школу. В 2013 году окончила Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского по специальности «Журналистика».

Сторонник партии с 2014 года, с 2019 года — Председатель местного отделения г. Саратова, член Бюро Регионального совета Саратовского реготделения, член Федерального Совета.

На Дополнительных выборах депутатов Государственной думы 7 созыва по Саратовскому избирательному округу № 163 набрала 5,27% голосов.