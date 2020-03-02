В саратовском отделении «Молодой Гвардии» избран новый руководитель. Решение было принято и утверждено на отчетно-выборной конференции, которая состоялась 29 февраля на базе Энгельсского политеха.

На мероприятии присутствовали почетные гости: руководитель Центрального штаба «Молодой Гвардии» Сергей Перепелов, председатель центральной контрольно-ревизионной комиссии Сергей Лебедев и зампредседателя КС МГЕР Иван Дзюбан.

Помимо информационной повестки для участников о работе со СМИ и ведении соцсетей был избран новый руководитель Саратовского реготделения «Молодой Гвардии» — Андрей Капитонов.

— Должность руководителя регионального отделения – это большая ответственность для меня. Сейчас перед нами стоят серьезные задачи, которые, я уверен, мы сможем реализовать вместе с нашей командой. Также хотелось бы поблагодарить коллег за оказанное мне доверие, — сказал Андрей.

После церемонии молодогвардейцы рассказали о новом проекте «МГЕР обновление-2020», который уже был презентован в Москве, а теперь и в Саратове.