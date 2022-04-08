Член общественной палаты Елена Склярова обратила внимание на очередные фактические ошибки журналистов «Взгляда» при публикации материалов.

Об этом она рассказала в своих социальных сетях.



-К тому, что издание «Взгляд» скорее информационное оружие в руках местного олигарха и финансово-промышленной группы мы уже привыкли и свыклись. Но сотрудники инфо-агентства продолжают нас удивлять своим непрофессиональным подходом к журналистскому делу. В журналистике есть такое понятие как «фактчеекинг» — проверка фактов и данных, но похоже о такой понятии журналисты «Взгляда» любо забыли, либо не знали вовсе. Очередной верх непрофессионализма они продемонстрировали в публикации посвященной дню рождения депутата Госдумы Глеба Хора (партия «Единая Россия»).

Записав его почему-то в депутаты Госдумы по мифической региональной группе. «На выборах в 2021 году избран депутатом Госдумы VII по списку партии «Единая Россия» (четвертый номер в региональной группе № 15 — Волгоградская, Пензенская, Саратовская, Тамбовская области)» — (цитата из публикации).

На самом деле Глеб Хор был избран по списку партии «Единая Россия» по Саратовской области и представляет интересы жителей только Саратовской области и к регионам, перечисленным журналистами «Взгляда» отношение как депутат Госдумы не имеет. Что и подтверждает официальный сайт Государственной Думы РФ, где говорится, что Глеб Хор избран от Саратовской области по региональной группе № 24 номер в списке – 2. Журналисты «Взгляда» не удосужились проверить информацию на открытом и официальном сайте. Стоит ли доверять после таких историй публикациям «Взгляда»? очень сомневаюсь, — отметила Елена Склярова.