В крупном российском издательстве «ЭКСМО» вышла книга саратовской писательницы Марты Антоничевой «1003-й свободный человек». Информация об этом появилась в социальных сетях.

Эта книга — сборник рассказов, который еще в рукописи вошел в список номинантов премии «Национальный бестселлер».

В своих произведениях Марта задается вопросом, что такое человек и человеческое.

— Если ваш любимый человек стал инопланетянином, хомячком или боксерской грушей. Если для того, чтобы обрести свободу, вам нужно обглодать собственную жену. Если в храме с вами общается цифровая икона, а в случайно найденных у помойки книгах вы находите загадочные письма, которые манят вас в дорогу – вы оказались в мире Марты Антоничевой, — пишут в саратовских группах.

Эти истории переводили на английский и словацкий языки и часто публиковали в журналах.