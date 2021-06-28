После издевательств тренера по художественной гимнастике из Балакова Татьяны Слугиной из школы «Олимпик» над детьми началось служебное расследование.

Напомним, она ехала с воспитанниками из Сочи с всероссийских соревнований в поезде. Один из горожан снял на видео, как женщина заставляла детей садиться на косой шпагат на полке в вагоне.

Очевидец подчеркнул, что женщина была нетрезва и даже попытки начальника поезда и полицейских осадить ее ничем не закончились. Гражданка громко заявляла, что никто ей не указ.

Глава района Сергей Грачев после этого инцидента поручил профильным отделам провести проверку и привлечь гражданку к ответственности.

Директор учреждения, где она работает — Ирина Васильева, рассказала корреспонденту интернет-издания «Новости Саратова», что тренер находится на больничном со вчерашнего дня. Начато служебное расследование и пока никаких подробностей об этом нет.