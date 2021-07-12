Тренер спортивной школы «Олимпик» из Балакова Саратовской области Татьяна Слугина уволилась по собственному желанию, сообщает пресс-служба администрации Балаковского района.

Напомним, 27 июня, в социальных сетях появилось видео, как тренер заставляет садиться на шпагат на полке в вагоне поезда, возвращавшихся с соревнований юных гимнасток. Очевидцы утверждали, что Татьяна Слугина в этот момент была пьяна.

Позже стало известно, что тренер ушла на больничный, а в отношении нее была начата служебная проверка. Вскоре в соцсетях появилось новое видео, на котором Татьяна Слугина во время тренировок дает маленькой спортсменке подзатыльник.

— Служебное расследование в отношении тренера МАУ СШ «Олимпик» Слугиной Татьяны Петровны прекращено в связи увольнением по собственному желанию с 9 июля, — говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы.