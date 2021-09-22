Накануне в Саратове разоблачили производство подпольного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники органов изъяли около четырех тысяч бутылок алкоголя различных наименований и более 800 литров спиртосодержащего сырья.

Само производство развернулось на окраине Саратова, в коттедже. В ходе осмотра там обнаружены цистерны с сырьем, пустые бутылки с этикетками различных наименований, крышки и готовая продукция.

Следствию стало известно, что готовый к сбыту товар злоумышленники реализовывали в маленьких частных магазинах города.

Оперативники задержали «бизнесменов». Возбуждено уголовное дело, оба подозреваемых находятся под домашним арестом.