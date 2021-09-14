В Саратове из-за перекрытия дороги для ремонта у дома №10\1 на Технической улице изменятся маршруты четырех автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Автобусы №24, 56, 91 будут ехать до Технической улицы, десятый — объезжать от Плодородной улицы по Танкистов, Навашина и далее по схеме движения. В обратном направлении — до улицы Жуковского — Высокой — Планерной и далее по обычной схеме.

А с 13 по 20 сентября закрывается движение по улице Григорьева на участке от Комсомольской до Октябрьской. Автобус №93 будет следовать по маршруту: Григорьева — Комсомольская — Октябрьская и далее по схеме движения. В обратном направлении по Григорьева, Октябрьской и далее по прежней схеме.