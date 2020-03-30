В связи с ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре в Саратовской области изменяется расписание движения пригородных поездов на участке Саратов-1 — Овражная.

В связи с этим на 2, 3, 5, 12, 16, 17, 23, 24, 26 апреля отменяется курсирование пригородного поезда №6048 Саратов-1 — Овражная отправлением со станции Саратов-1 в 17:36, прибытием на станцию Овражная в 20:25. На 3, 4, 6, 13, 17, 18, 24, 25, 27 апреля отменяется курсирование пригородного поезда №6047 Овражная — Саратов-1 отправлением со станции Овражная в 05:19, прибытием на станцию Саратов-1 в 08:02.

В указанные даты перевозка пассажиров из Саратова до Овражной, а также в обратном направлении будет осуществляться по мультимодальному маршруту, задействующему пригородный поезд и автобус.

Из Саратова до станции Карамыш и обратно пассажиры смогут добраться следующими пригородными поездами:

— №6316 Тарханы — Карамыш отправлением со станции Тарханы в 16:18, прибытием на станцию Карамыш в 20:32;

— №6303 Карамыш — Тарханы отправлением со станции Карамыш в 04:44, прибытием на станцию Тарханы в 09:04.

Перевозка пассажиров со станции Карамыш до станции Овражная и обратно будет осуществляться автобусом, следующим через остановочные пункты Каменка, Луговое, Россоша и Суворовский.

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Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».