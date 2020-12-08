В Саратовской области изменено расписание автобуса №264П “село Подгорное — Саратов (железнодорожный вокзал) и №264Н “поселок Новоселово — Саратов (железнодорожный вокзал). Об этом сообщили в минтрансе региона.

Первый будет отправляться по средам и воскресеньям в 10:40 и 18:40 из села, в эти же дни, но в 8:15 и 16:15 из областного центра.

Второй проследует из Новоселово в 05:35 и 05:45 от остановки «20 школа»; 05:50, 06:05., 06:20, 06:35, 06:50, 07:05, 07:20, 07:35,07:50, 08:10, 08:30, 08:50,09:10, 09:25, 09:45, 10:05,10:25, 10:40, 10:55;11:10 кроме среды и воскресенья; 11:25, 11:40, 11:55, 12:10.,12:30, 12:50, 13:10, 13:30,13:50, 14:10, 14:30, 14:50,15:05, 15:25, 15:45, 16:00,16:15, 16:30, 16:50, 17:10,17:30, 17:50, 18:10, 18:30,18:50; 19:10 (кроме среды и воскресенья); 19:25, 19:45, 20:10.

Обратно отправится в 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00; 08:15 (кроме среды и воскресенья),08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:05, 12:20, 12:35, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:55, 14:15, 14:35, 14:55, 15:15, 15:35, 15:55; 16:15 (кроме среды и воскресенья); 16:30, 16:50, 17:10, 17:25, 17:40, 17:55, 18:15, 18:35, 18:55, 19:15, 19:35, 19:55, 20:15, 20:35, 20:50, 21:05, 21:25.