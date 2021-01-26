В России изменяются правила приему детей в школы, напоминает пресс-служба регионального министерства образования.

Отныне акт о закреплении школы за микрорайоном должен издаваться городскими властями не позднее 15 марта. Школа должна опубликовать этот документ на своём сайте в течение 10 календарных дней после издания. Преимущественное право на прием в школы получили дети, проживающие в одной семье. Прием заявлений на зачисление в первый класс начинается 1 апреля и завершается 30 июня, при этом директор школы обязан в течение трех рабочих дней после завершения приёма заявлений издать приказ о зачислении. Обучение в школе начинается с шести лет. Дети с инвалидностью принимаются на обучение с согласия родителей и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Документы о приёме в школу можно подать лично или по почте заказным письмом, или по электронной почте.