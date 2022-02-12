Историю с пострадавшим от рук собственной метери ребенком взял на личный контроль губернатор Саратовской Валерий Радаев.

Напомним, в ночь на 12-е февраля в Энгельсе пьяная 29-летняя мать нанесла множественные ножевые ранения собственному 5-летнему сыну.

Мальчик в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу.

Глава региона поручил министру здравоохранения Олегу Костину контролировать оказание всей необходимой медицинской помощи пострадавшему ребенку.

Зампреду Роману Грибову поручено проверить работу органов опеки и попечительства Энгельсского района.

Как сообщили в региональном правительстве, в настоящий момент врачи оценивают состояние малыша как удовлетворительное.

Также стало известно, что семья, где произошла трагедия, ранее состояла на учёте в отделе по делам несовершеннолетних полиции, но год назад была снята с наблюдения как исправившаяся.