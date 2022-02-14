Жительницу Энгельса обвиняют в покушении на убийство собственного сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, 12 февраля, 29-летняя женщина находилась с сыном в квартире на улице Полтавской Энгельса. Будучи пьяной, женщина схватила кухонный нож и начала бить им своего пятилетнего сына. Мальчик находится в тяжелом состоянии.

Суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца сроком до 11 апреля.

Расследование уголовного дела продолжается.