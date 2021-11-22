Балаковский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя за покушение на убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

В ночь с 14 на 15 марта осужденный со своим знакомым распивали спиртное в одном из домов по улице Степной Балаково. Через некоторое время между мужчинами произошла ссора, в ходе которой осужденный нанес знакомому множественные удары ножом в грудь.

Злоумышленник рассчитывал, что потерпевший скончается в результате причиненных ему ранений. Однако мужчина смог через некоторое время смог самостоятельно покинуть квартиру и ему своевременно была оказана медицинская помощь.

Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.

Осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке ввиду неверной квалификации его действий и несправедливости назначенного наказания, однако прокуратура не согласилась с ним. Приговор вступил в силу.