В Саратове суд признал виновным 27-летнего мужчину виновным в угрозах и покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

В процессе конфликта женщина смогла сообщить по телефону подруге о происходящем. Последняя сразу же приехала к потерпевшей и вызвала бригаду скорой помощи и полицию. Злоумышленник к тому момент успел скрыться. Медики госпитализировали потерпевшую в больницу.

В ночь с 10 на 11 июня прошлого года мужчина, находясь в съёмной квартире на улице Расковой, начал избивать свою 30-летнюю сожительницу из-за проявленной ею ревности. Для большего устрашения мужчина схватил нож и угрожал потерпевшей убийством.

Спустя месяц, в ночь с 11 на 12 июля, мужчина, будучи пьян и рассчитывая примириться, наведался к женщине в квартиру дома на улице Тульской, где она жила с матерью. Несмотря на благую цель визита, с собой он взял нож.

В ходе общения женщина пояснила, что больше не хочет поддерживать отношения. Тогда он достал нож и нанес ей множественные ранения в область туловища и конечностей, в том числе проникающее в область живота, с повреждением легкого, вызвавшее пневмоторакс.

Находившаяся дома мать женщины вступилась за дочь, но мужчина накинулся с ножом и на нее. От ранений 72-летняя женщина упала на пол и потеряла сознание. Затем злоумышленник вновь переключился на бывшую возлюбленную, но выронил нож и пошел на кухню за новым.

В это время ей удалось выбежать в подъезд и позвать на помощь. В подъезде разъяренный мужчина вновь настиг ее и продолжил наносить ранения, но сломал нож о тело женщины. В этот момент ей удалось выбежать на улицу и добежать до ближайшего магазина.

Продавец, а также соседи вызвали бригаду скорой помощи и полицию. Медики госпитализировали обеих женщин в больницу.