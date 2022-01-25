Домой Рубрики Новости Саратова Известен источник угроз о минировании в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествияСоцсфера Известен источник угроз о минировании в Саратове По Новости Саратова - 25.01.2022 43 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове не ушедшие на карантин школы сегодня эвакуировали из-за угроз о минировании. Выяснилось откуда они поступили. Правоохранители сообщают — информация поступила с иностранных серверов. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Под Саратовом вынесен приговор паре за жестокое убийство своего соседа Ряд улиц Саратова будет перекрыт для парковки из-за уборки снега Сообщения о минировании саратовских школ поступали с иностранных серверов ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Под Саратовом вынесен приговор паре за жестокое убийство своего соседа Новости Саратова - 25.01.2022 0 Суд признал виновными в убийстве 44-летнюю женщину и 40-летнего ранее судимого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области. 22 мая прошлого года... Известен источник угроз о минировании в Саратове 25.01.2022 Ряд улиц Саратова будет перекрыт для парковки из-за уборки снега 25.01.2022 Сообщения о минировании саратовских школ поступали с иностранных серверов 25.01.2022 В Саратове у юноши-закладчика изъяли 400 граммов наркотиков 25.01.2022