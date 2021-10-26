Теперь профессионально-педагогическим колледжем СГТУ будет руководить новый человек. Его сегодня представил коллективу ректор Саратовского технического университета Сергей Наумов.

В должность вступила Валерия Ушакова. Она закончила местный педагогический институт, прошла переподготовку на специалисты в сфере закупок и менеджера, трудилась в комитете по образованию городской администрации, министерстве образования, возглавляла областной ребцентр для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Стаж ее работы составляет 30 лет.