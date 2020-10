Глава Саратова Михаил Исаев рассказал в своем профиле соцсети Instgaram о репертуаре поющего фонтана «Мелодия».

Среди новинок: Depeche Mode – Precious, Linkin Park – Session,The White Stripes – Seven Nation Army, ALEKSEEV – Океанами Стали, Brand X Music – World Without End ,Максим Фадеев и Наргиз – Вдвоем ,Louis Armstrong – Let My People Go ,Zivert – Life ,Europe – The Final Countdown ,Maksim/Niksa Bratos/ Remi Kazinoti – Croatian Rhapsody.

Он работает в светомузыкальном режиме с пятницы по воскресенье с 20:00 до 22:00.

Мэр при этом призвал граждан избегать места массового пребывания людей без острой необходимости.