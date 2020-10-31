Директор “Центра развития Саратовской агломерации” Александр Стрелюхин будет получать 29,305 тысячи рублей. Об этом гласит постановление правительства региона за подписью его председателя Романа Бусаргина.

Напомним, ранее Александр Стрелюхин занимал именно эту должность, до 15 октября, с 25 апреля. В этот же день произошло новое назначение.

В центре зарплата бухгалтера пятого уровня квалификации составит 17,995 тысячи рублей, начальника отдела — 20,377 тысячи рублей, эксперта — 15,744 тысячи рублей, юрисконсультанта — 14,067 тысячи рублей.

Отметим, что также для работников предполагаются выплаты — премиальные и за качество труда. По итогам работы за месяц — не более 40 процентов от оклада, за год — не более одного оклада за счет экономии фонда оплаты труда.

Предусмотрены компенсации — за совмещение профессий, расширение зон обслуживания, работу в ночное время и по другим параметрам.