Сегодня, 9 октября, прошло финальное заседание отборочной комиссии открытого конкурса на лучший эскизный проект и макет памятника военной медсестре. Об этом сообщили в мэрии.

В нем приняли участие председатель комитета по общественным отношениям, анализу и информации Евгения Кознова, сотрудники профильных подразделений администрации города, депутаты городской Думы, представители Общественной палаты Саратова и базового медицинского колледжа.

Они отсмотрели и оценили восемь работ. В финал вышел эксизный проект саратовского скульптора Владимира Пальмина.

За него члены отборочной комиссии на тайном голосовании отдали десять голосов.

Проект поступит на рассмотрение Градостроительного совета, ближайшее заседание которого пройдет до конца октября. После этого представители администрации города свяжутся с разработчиком, чтобы тот уточнил сроки и технические возможности создания памятника.

Планируется, что его установят перед базовым медицинским колледжем до конца 2020 года, Года памяти и славы, когда отмечается 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне.

