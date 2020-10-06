Сегодня, 6 октября, состоялся день открытых дверей в кавалерийском взводе полка патрульно-постовой службы УМВД по Саратову.

Начальник полиции Саратова Андрей Чепурной рассказал о том, чем кормят лошадей.

Каждому животному выдают 25 грамм соли-лизунца, 300 грамм травяной муки, шесть килограмм овса, семь килограмм сена, а также добавку — отруби, в зависимости от рекомендации ветеринара в сухом или распаренном виде.

В конюшне есть комната для отдыха дневального и личного состава, станок для лошадей и кладовая, оборудовано место для приготовления еды.

В комнате для снаряжения есть спортивные и офицерские седла, оголовья.

По соседству с лошадьми живут собаки — работники кинологического центра. Они проживают в теплых вольерах.



