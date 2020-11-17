Саратовские школьники во время дистанционного обучения будут получать продуктовые наборы. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram мэр города Михаил Исаев.

Речь идет о льготниках, обучающимся пять раз в неделю положена гречка или рис, макароны, сгущенное молоко, мучные кондитерские изделия, сухой завтрак. У кого шестидневка вдобавок получат муку.

На продукты есть соответствующие сертификаты.

Место и время выдачи каждая школа определяет самостоятельно, меру поддержки получат около семи тысяч человек.

Напомним, с 9 ноября ребята с шестой по одиннадцатый класс в ряде районов региона получают знания онлайн, не исключено, что так будет до конца года.