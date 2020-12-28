Согласно постановлению губернатора Саратовской области Валерия Радаева от 28 декабря, утвержден список членов Общественной палаты региона.

Ими стали Дмитрий Андреев — куратор совместных проектов саратовского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», Александр Ванцов — член правления саратовского регионального отделения общероссийской общественной молодежной патриотической организации общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» «НАСЛЕДИЕ», Дарья Дмитриенко — член регионального отделения общероссийской общественной организации «Творческий Союз художников России» по Саратовской области, Юрий Кошелев — член регионального отделения Общероссийской общественной организации «Федерация сноуборда России» в Саратовской области, Марина Евсюкова — член саратовского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», Игорь Лазарев — член саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России», Виктор Малетин — член саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», Вячеслав Максюта — член регионального отделения Саратовской области общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Всероссийская федерация школьного спорта», Лилия Матвеева — член саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», Валентина Минакова — член саратовского аратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», Юлия Михайлова — член саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Ольга Мотева — член саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское философское общество», Наталия Панферова — член саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Татьяна Сизова — член Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей», Елена Склярова — член саратовского регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», Татьяна Староверова — член саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», Сергей Твердохлеб — член Регионального отделения общероссийской общественной организации «Российское медицинское общество» в Саратовской области, Тамара Тупикова — член саратовского регионального отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», Алла Фетисова — член саратовской областной организации общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», Алексей Чудин — член саратовского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов», Борис Шинчук — член саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».

Срок их полномочий истекает спустя три года со дня первого заседания Общественной палаты нового состава.

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