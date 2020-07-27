Жильцы дома №35 в Летном городке Энгельса, где 20 мая рухнула лестница, с 30 июля смогут получать компенсации. Об этом стало известно во время встречи главы района Алексея Стрельникова с жителями микрорайона.

Замглавы районной администрации по ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи Владимир Попеко сообщил, что часть собственников квартир написали согласие на получение выкупной стоимости жилья. Нанимателям помещений предложили новые, равнозначные старым.

Со многими из них заключены договоры соцнайма.

— Осталось пройти небольшой путь. Есть определенный порядок, нужно пройти всю процедуру, установленную законодательством. Все, кому положено, деньги получат, средства уже на счету, — подчеркнул Алексей Стрельников.

Напомним, в результате обрушения пролетов между четвертым, третьим и вторым этажами пострадала женщина. Специалисты ГЖИ во время проверки после майского ЧП выяснили, что дом два года назад признали негодным для жилья, однако из него никого не отселяли. После еще одной проверки, в марте, управляющей компании вручили список нарушений, которые нужно было устранить до августа. Это ремонт крыши, приведение окон, лестниц, кирпичной кладки и подъездов в порядок.