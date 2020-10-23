Заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер на сегодняшнем брифинге в минздраве рассказал о лекарстве от коронавируса.

Он отметил, что препарат “Коронавир” был в наличии в аптеках, но из-за изменениях в методических рекомендациях производителю надо перемаркировывать упаковку, поэтому все партии медикамента отозвали.

Вчера, 22 октября, представитель аптечной сети заявил, что в понедельник лекарство снова появится.

Учреждения региона закупили 500 упаковок, которые со среды распределят по учреждениям.