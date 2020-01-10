Стала известна дата проведения ежегодных зимних соревнований в Саратовской области «Лыжня России» на призы губернатора Валерия Радаева. Местные жители поборются за них 8 февраля.

Как и в 2019 году местом ее проведения выбрали Базарный Карабулак. Приказ об этом подписал министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов.

Также известны длины дистанций: 2020 метров, пять километров и десять километров. В забеге планируют участвовать порядка 13 тысяч человек из Саратовской области.

В этом году организаторы планируют отметить самых активных болельщиков, спортивные семьи, самых возрастных и молодых спортсменов.