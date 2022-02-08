Он является кандидатом в Молодежный парламент при Саратовской областной Думе.

«Уважаемые друзья, жители нашего прекрасного Энгельсского района, все мы знаем, что строить будущее Саратовской области и нашей великой страны — это дело не одного человека. Только вместе мы можем сделать жизнь лучше. И сегодня вы стоите перед выбором, за кем вам стоит пойти, чтобы внести свой вклад в совершенствование нашего государства. Я иду в молодежный парламент не один, а с вами», -обращается к своим избирателям Перетенко.

Основные направления программы кандидата в работе с молодежью:

— Активизация спортивно-массовой работы, организация и проведение дружеских спортивных праздников между молодежью нашего округа, развитие и укрепление здорового образа жизни;

— Организация дистанционных семинаров для развития молодежи совместно с выдающимися людьми нашей области;

— Вовлечение молодежи в движение по охране и защите окружающей среды;

-Развитие волонтерского движения на территории Энгельсского района;

-Совместная работа с молодежными организациями Энгельсского района;

-Установление взаимосвязи с молодыми гражданами, с целью реализации их идей, предложений.

«Молодежь – ключевое звено каждого общества. Именно мы, молодые граждане, определяем будущее нашей страны, перспективы и направления её развития», -отметил Владимир Сергеевич.