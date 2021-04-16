Завтра, 17 апреля, в Саратовской области состоится мероприятие «Молодежный спорт – траектория будущего».
В 13:00 во второй школе пройдет мастер-класс по боксу для детей, зал Сергея Кукушкина. В зале Сергея Головкина в техникуме состоится мастер-класс по боксу для детей.
В парк-отеле «Белые ивы» состоится круглый стол «Развитие спорта в Саратовской области: поддержка молодежных инициатив по вовлечению в спорт подрастающего поколения».
Также пройдет несколько блоков:
Блок 1: Взаимодействие бизнеса со спортом в Саратовской области.
В нем примет участие Анна Кровякова, руководитель Общественной приемной Уполномоченного по правам предпринимателей в городе Москве по вопросам молодежного предпринимательства, Президент Фонда регионального экономического развития «Инвестиции и регионы», управляющий партнер FINCOM group.
Роль бизнеса в реализации молодежной политики региона в сфере спорта.
Социальные проекты Фонда «Инвестиции и регионы» как площадка для развития потенциала молодежи.
В нем примет участие Антон Ефстафьев, предприниматель, бизнесмен, общественный деятель. Не однократный организатор и инициатор проведения спортивных турниров и проектов.
Бизнес и спорт: поддержка профессиональных результатов.С участием Владимира Хмелева, депутата Базарно-Карабулакского районного Собрания.
Развитие спортивной культуры с целью формирования приоритета здорового образа жизни молодежи.
Блок 2: Открытие обновленной федерации бокса в Саратове
В нем примет участие Артем Чеботарев депутат Саратовской городской думы, российский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России.
«Новый» состав федерации бокса в Саратове: импульс высоких достижений. В нем примет участие Вячеслав Максюта, российский спортсмен, рекордсмен в силовых видах спорта, тренер, шоумен, актер, блогер и предприниматель: приветственное слово.
Спорт как основа позитивного образа современного молодого человека в медийном и социальном цифровом пространстве.
В нем примет участие Александр Стецуренко, профессиональный российский кикбоксер. Мастер спорта международного класса по кикбоксингу.
Профессиональные объединения как основа преемственности в спорте.
Блок 3: План мероприятий на 2021 год в сфере развития спорта в Саратовской области
Открытая дискуссия участников.