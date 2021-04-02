Стала известна программа праздничных мероприятий к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. Об этом сообщили в мэрии.

10 апреля с 13:00 до 19:00 на проспекте Кирова и Волжской улице пройдет культурная акция «Солнечная система!».

Улицы поделят на зоны в виде планетарной модели Солнечной системы, на которых представят 3D-фото-зоны, выставки декоративно-прикладного творчества, работ изобразительного искусства, тематические площадки, где будет звучать фоновая музыка.

Волонтеры и артисты в тематических костюмах будут дарить горожанам праздничное настроение.

С этого же дня до 12 апреля по центральным улицам города пройдут бесплатные пешеходные экскурсии «Саратов. Космос. Гагарин».

Во всех учреждениях соцсферы Саратова в онлайн-режиме пройдут конкурсы, праздничные концерты, фестивали, выставки, поэтические марафоны, экскурсии, флешмобы, спектакли, Всероссийские акции федерального и регионального значения.

Например, массовый флешмоб «Я на улице Гагарина». Нужно сделать фото на улице Гагарина в городе проживания и разместить его в социальных сетях с хэштегом #ПОЕХАЛИ.

Челлендж «Привет в невесомость». Участники конкурса «Большая

перемена» записывают видеообращение российским космонавтам на МКС и поздравляют всех сотрудников космической отрасли с Днем космонавтики. А также всероссийская акция «Мечты о космосе». В ее рамках граждане расскажут о космическом будущем, о том, как может выглядеть жизнь человечества «с нуля» на новых планетах и поделиться, как его профессию можно применить в освоении космоса.

А также тематическая выставка, посвященная первому космонавту Юрию Гагарину.

Завершит все мероприятия праздничный салют в 22:00 на Соколовой горе.