Сегодня, 12 апреля, Президент РФ Владимир Путин будет работать в Саратовской области. Об этом пишут «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Президента Дмитрий Песков.

Он проведет совещание по развитию космической отрасли в Энгельсе. Оно пройдет в режиме видеоконференции.

В поездке главу государства будут сопровождать председатель ГД Вячеслав Володин, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

С последним пройдет отдельная встреча.

Президент посетит место приземления Юрия Гагарина и Парк покорителей космоса.

Напомним, последний из объектов открыли в преддверии Дня космонавтики. С идеей его создания выступил председатель правительства РФ Вячеслав Володин. Он обратился за поддержкой к главе государства и получил ее.

Парк это мемориально-образовательный комплекс, в нем установлены стела с памятником Гагарину и капсула на месте приземления первого космонавта.