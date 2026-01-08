Известная певица исполнила грустную песню о Саратове

Певица Elvira T представила клип на меланхоличную песню Don’t Cry о Саратове.

Видео, снятое ещё в 2021 году, опубликовано в сети. В нём показаны привычные городские пейзажи: дворы, многоэтажки, гаражи и мусорки. В тексте певица признаётся в любви к родному городу с грустью.

Строчки из новой песни:

Я не скучаю, хотя, наверно, скучаю…

Ты не трещина в сердце, ты и есть моё сердце…

Напомним, Эльвира Тугушева родилась в Саратове, позже переехала в Москву. Композиция вошла в её альбом 2020 года «НА КУХНЕ». Режиссёром клипа выступил Алексей Малахов.

Алиса Эай