Популярная российская певица Валерия словами поддержала фигуристку Камилу Валиеву.

Напомним, в настоящее время дело о якобы допинге в крови российской чемпионки Олимпиады в Пекине обсуждают члены выездной комиссии CAS.

— То, что происходит сегодня с Камилой Валиевой, это просто возмутительно. Это величайшая спортсменка, ее уже можно так назвать, — поделилась своим мнением саратовская певица.

Валерия совершенно уверена в том, что чемпионство Валиевой невозможно оспорить.

В любом случае, она еще несовершеннолетняя, так как Валиевой 15 лет, а значит ответственность лежит не на ней, а на взрослых.

— Прекрасная, яркая, харизматичная, она уже покорила весь мир, — восхищается спортсменкой артистка.