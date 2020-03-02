Стало известно имя первого кандидата, который претендует на место Андрея Беликова.

Свою кандидатуру выдвинул Андрей Аристов. Он будет избираться на довыборах по Ленинскому одномандатному округу в региональный парламент.

Андрею Аристову 30 лет, проживает в Саратове. Он окончил негосударственную образовательную организацию некоммерческого партнерства «Саратовский региональный центр переподготовки офицеров запаса» в 2007 году. В настоящее время работает в ООО «Факторинг ПЛЮС» на должности ведущего менеджера по развитию бизнеса.