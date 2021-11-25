На заседании Градозащитного общественного совета при Саратовской областной Думе была поднята тема воссоздания облика Триумфальной арки в Саратове.

Этим будет заниматься один из лучших реставраторов России — Павел Шутов. Проект курирует председатель правительства региона Роман Бусаргин.

Об этом сообщил председатель совета Владимир Лешуков. Кроме того, он отметил, что благодаря работе совета, дом с башенкой Сергея Иванова и дом Якова Горина с образцовым фасадом не будут лишать статуса охранного наследия.