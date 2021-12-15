Три электрички Саратовской области в субботу будут курсировать по новому расписанию из-за технических работ.

— № 6434 «Аткарск-Анисовка», отправлением в 14:54 и далее по маршруту следования до Саратов-1 по действующему расписанию, отСаратов-2 и далее по маршруту следования с отклонением от расписания + 6 минут и прибытием в 18:24 с отклонением от расписания + 6 минут;

— № 6316 «Тарханы-Карамыш», отправлением в 16:19 и далее по маршруту следования до Саратов-1 по действующему расписанию, от Саратов-2 и далее по маршруту следования с отклонением от расписания + 8 минут и прибытием в 20:38 с отклонением от расписания +8 минут;

— № 6118 «Тарханы-Анисовка», отправлением в 16:29 согласно действующего расписания, далее по маршруту следования до Вагонное Депо по действующему расписанию, далее измененным маршрутом отправлением в 18:27 (с отклонением от расписания + 7 минут), прибытиемв 18:34, Астраханский переезд в 18:42, на 860 км в 18:49, Лесопильный в 18:54, Князевка в 18:58, далее согласно действующего маршрута и расписания, прибытием в 19:26 согласно действующего расписания.