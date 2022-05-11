В Саратовскую область прибыл ретропоезд «Воинский эшелон». Об этом сообщили в пресс-службе ПривЖД.

По их словам, он состоит из из двух действующих паровозов и шести железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной Войны.

С 10 по 21 мая ретропоезд сделает остановки на следующих станциях:

— ст. Татищево – 12 мая в 12:00;

— ст. Екатериновка – 13 мая в 11:00;

— ст. Новоузенск – 16 мая в 11:00;

— ст. Александров Гай – 16 мая в 16:00;

— ст. Мокроус – 17 мая в 11:00;

— ст. Сенная – 21 мая в 11:00.