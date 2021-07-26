Вчера, 25 июля, в Энгельсе на Подгорной улице 131 вспыхнул частный дом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пострадали четверо детей, их госпитализировали. Об их состоянии рассказали в пресс-службе минздрава региона.

Несовершеннолетние вместе с матерью находятся в больницах Саратова и Энгельса.

Состояния ребенка, отравившегося продуктами горения стабилизировали оценивается ближе к удовлетворительному. Двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести. Младший ребенок в тяжелом состоянии, как и их мать.

Чиновники отметили, что ситуация находится на контроле министра здравоохранения. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается.