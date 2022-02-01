Домой Рубрики Новости Саратова Известного саратовского адвоката подозревают в мошенничестве на 100 миллионов рублей РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Известного саратовского адвоката подозревают в мошенничестве на 100 миллионов рублей По Новости Саратова - 01.02.2022 18 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Известный адвокат адвокатскоц палаты Саратова подозревается в мошенничестве. Его подозревают в мошенничестве на 100 миллионов рублей. Юриста задержали 31 января с его бухгалтером. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовца обвиняют в избиении жены до смерти В Саратове на Азина полыхал приют для животных В селе под Саратовом сгорел дом ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовца обвиняют в избиении жены до смерти Новости Саратова - 01.02.2022 0 Жителя Саратова обвиняют в избиении жены до смерти. 54-летнюю женщину доставили в больницу 26 января из частного дома на 6-м Базальтовом проезде. Она скончалась от многочисленных... В Саратове на Азина полыхал приют для животных 01.02.2022 Известного саратовского адвоката подозревают в мошенничестве на 100 миллионов рублей 01.02.2022 В селе под Саратовом сгорел дом 01.02.2022 Ростовец прикинулся саратовцем и теперь ждет суда 01.02.2022