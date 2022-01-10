Певица Полина Гагарина, жившая в начале своего жизненного пути в Саратове, снова показала фигуру в купальнике.

На своей странице в Instagram «звезда» выложила новое видео с отдыха на Мальдивских островах.

На видеокадрах веселая и загоревшая Гагарина бежит по песку в купальнике, дурачась как подросток.

«Стремительно врываемся в 2022. Пусть будет стремительным, удачливым, здоровым и с морем улыбок», — так описала свое состояние Полина.

Многие подписчики восхитились как фигурой, так и роликом знаменитости, назвав ее девочкой.

Однако нашлись и те, кто считает худобу Гагариной излишней: «Всегда веселый скелетик».