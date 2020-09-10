В Ленинском и Кировском районах Саратова С 1:00 16 и до 22:00 17 сентября пройдет масштабное отключение воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

В зону отключения попали: микрорайон «Звезда», Вольский тракт, 5 и 6 квартал, микрорайон, граничащий с Бурово, Магистральной улицами, Панфилова, Московском шоссе, поселок ВСО, Бартоломей, Дачный, Елшанка, КБ, Латухино, Малая Скатовка, Мирный, Нефтегорский, Поливановка, Соколовый, Сторожевка, Техстекло, Жасминный, Солнечный, проспект Строителей, район аптечных складов, Сокурский тракт, ТЭЦ-5, Зерновая и Черниговская улица, 1-й проезд Танкистов, 4-10 Дачная, Песчано-Уметский тракт.

Отключать воду будут из-за переключения абонентов на новый водовод.