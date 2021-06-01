Завтра, 2 июня, в Саратовском районе и Волжском районе Саратова сотни домов останутся без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».
На это время будет организован подвоз воды по следующим адресам:
11:00 – 12:15 — Менякина, 1;
12:30 – 13:45 — Исаева, 3;
14:00 – 15:15 — Исаева, 32;
15:30 – 16:45 — ЦДК, 5;
17:00 – 18:15 — Молодежная, 4 «А»;
18:30 – 20:00 — 2-й Овсяной проезд, 9;
11:00 – 12:15 — Усть-Курдюмская, 7 «А»;
12:30 – 13:45 — Федоровская, 3;
14:00 – 15:15 — Тагильская, 54;
15:30 – 16:45 — совхоз Комбайн, 22;
17:00 – 18:15 — 3-й проезд Муленкова, 4.