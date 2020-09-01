Сегодня ООО «КВС» опубликовали график подвоза воды жителям Волжского района, которые завтра, 2 сентября, останутся без водоснабжения.

Напомним, в связи с проведением плановых работ жители Волжского района останутся завтра без воды до вечера. Но получить бесплатную воду можно будет по следующим адресам: улица Малая Горная, 11 с 10:00 до 12:00; Соколовая, 18/40 с 12:00 до 14:00; Соколовая, 44/62 с 14:00 до 16:00; Рогожина, 22 с 11:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00; Соколовая, 145/163 с 17:00 до 18:00; Соборная, 68А/145 с 18:00 до 20:00; Большая Горная, 100 с 09:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00; Большая Горная, 43А с 13:00 до 15:00, с 18:00 до 19:00.